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أولمبيك خريبكة المغربي يتعادل مع النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

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أولمبيك خريبكة المغربي يتعادل مع النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا أولمبيك خريبكة المغربي يتعادل مع النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

أولمبيك خريبكة – أرشيفية

 

تعادل فريق أولمبيك خريبكة المغربي مع نظيره النجم الساحلي التونسي 1-1، اليوم الأحد، في المباراة التي  جمعتهما في  أغادير، في ذهاب الدور الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وبدأ النجم الساحلي، التسجيل بواسطة رامي البدوي في الدقيقة 34، وأدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق المالي مامادو سيديبيه في الدقيقة 63، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وفي المبارة الأخرى في نفس البطولة تعادل  وفاق سطيف الجزائري إيجابيًا مع مضيفه النجم الكونغولي 1-1.

وفي المباراة التي جمعت المريخ السوداني مع مضيفه واري وولفز النيجيري، حقق المريخ فوزًا غاليًا بهدف للاشئ.

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