بالأسماء .. إصابة 6 أشخاص بينهم طفل في حادثين منفصلين بالفرافرة بالوادي الجديد‎

تلقي اللواء محمد إسماعيل قاسم مدير امن الوادي الجديد إخطارا يفيد وصول 6 أشخاص مصابين في حادثين منفصلين الي مستشفي الفرافرة المركزي خلال انقلاب دراجة نارية بطريق الفرافرة – قرية عثمان بن عفان أسفر عن إصابة كل من ” محمد عدلي اسماعيل ” 18 سنة مقيم قرية عثمان بن عفان و ” مصطفي السيد سعد ” 14 سنة ومقيم بنفس العنوان ومصابين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم وتم نقلهما الي مستشفي الفرافرة المركزي للعلاج حيث انقلبت سيارة نقل بمنطقة الكيلو 55 بطريق الواحات البحرية – الفرافرة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ” بدوي جابر عبد العظيم ” 37 سنة و ” محمود جمعة عبد التواب ” 26 سنة و ” احمد مخلف عبد النبي ” 25 سنة و ” سيد عبد الحكيم امين ” 35 سنة وجمعيهم مقيمون بمركز اطسا بمحافظة الفيوم ومصابون بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم .تحرر للحادثتين المحضران رقم 243 و 368 جنح قسم شرطة الفرافرة لسنة 2016 وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.