مجموعة Pro Fiber الجديدة من لوريـال.. نظام عناية ثوري يُصلح تلف الشعر نهائياً

أبحاث مكثفة قامت بها مختبرات لوريـال؛ لتخرج لنا بابتكار عالي الجودة، ربما سيقلب معايير العلاج بالنسبة لشعر المرأة، الذي تعتبره تاجها الذي يتوجها، فمع الحياة العصرية التي نحياها أصبحت المرأة تعاني من الشعر التالف وبهتان اللون، والشعر الجاف مع الأطراف المتقصّفة، لكن جاء منتج Pro Fiber، ليقول وداعاً لكل هذا، «سيدتي» في معامل لوريـال تتعرف على أسرار هذا المنتج من نعيم ناهض، مدير التدريب في لوريـال.

ابتكار ثوري في علم الشعر

* سمعنا كثيراً عن منتجات معالجة الشعر والتقصف وما إلى ذلك، فما الذي يقدمه Pro Fiber لشعر المرأة؛ لكي يكون منتجاً مختلفاً؟

- يقول نعيم ناهض: «يمثل Pro Fiber معياراً جديداً في علم الشعر الاحترافي، ليس فقط في الحد من زيادة تلف الشعر، ولكن لتحسين ومعالجة التلف الموجود، فهو الحل الأمثل لـ60% من النساء اللاتي يعانين من مشاكل الشعر»، ويضيف نعيم: «للمنتج 3 مزايا؛ فهو يعالج الشعر فورياً، ويظهر الفرق واضحاً بعد أول غسل للشعر، ثانياً: العلاج يتفاعل مع الشعر في كل مرة يتم غسل الشعر فيها، عكس العلاجات الأخرى التي تنتهي بوضع الماء على الشعر. ثالثاً: هذا العلاج قادر على أن يجعل الشعر معالجاً مدى الحياة؛ لأنه يعالج الشعرة نفسها بمراحلها الثلاث؛ من داخل فروة الرأس إلى الخارج مع الأطراف».

* حدثنا عن المادة الفعالة التي يعتمد عليها هذا المنتج، وجعلته إلى هذا الحد مختلفاً ومميزا؟

- استخدمنا في هذا المنتج عنصراً فريداً وابتكاراً ثورياً مهماً؛ وهو APTYL100، ومن خصائصه أنه يُبقي الجزيئات داخل ألياف الشعر؛ بفضل الأيونات الموجبة الموجودة به، وهذا ما يمنح العلاج نتائج طويلة الأجل، وفي الواقع APTYL100 هو المركّب الجزيئي المجدّد الوحيد الذي يمتاز بقدرة عالية على إصلاح نفسه بنفسه؛ بغية تجديد الشعر؛ ليدوم ذلك لفترة طويلة.

علاج في أقصر وقت

* كم يستغرق العلاج من الوقت لنقول إن الشعر قد تمت معالجته نهائياً؟

- يستغرق العلاج 6 أسابيع في حالات التلف العادي، ويزيد بزيادة درجة التلف الموجودة بالشعر، فالشعر التالف جداً لأقصى درجات التلف قد يستغرق 4 أشهر من العلاج.

* كيف يمكن أن تستخدمه المرأة بطريقة سريعة في المنزل؟

- مع الأسف لا يمكن للمرأة أن تطبّقه من المرة الأولى في المنزل، بل لابد أن تكون المرة الأولى عند أحد الصالونات الخبيرة التي تعمل مع لوريـال، فخبير التصفيف هو من يُحدد درجة تلف الشعر، وكم من الوقت يستغرق، والمنتج شديد الاحترافية، لذا لابد أن يقوم الخبير بتعليم المرأة كيفية استخدامه، خاصة أننا نقوم بتدريب مصففي الصالون الذين سيستخدمونه على طريقة العلاج الصحيحة.

تركيبة احترافية

* ألهذا الحد تُعتبر هذه التركيبة العلاجية مُعقدة، لدرجة أن المرأة لا تستطيع أن تقوم به بنفسها؟

- ليس معقداً ولكنه احترافي، المنتج ينقسم لثلاثة أنواع، تُقسم حسب درجة التلف الموجودة في الشعر، النوع الأول للشعر قليل التلف، والثاني للشعر المتوسط، والثالث للشعر شديد التلف، والمصفف وحده هو من يستطيع أن يُحدد درجة التلف وليس المرأة نفسها. والعلاج مكوّن من شامبو وماسك، و6 عبوات ريتشارج أو شاحن، تستخدم المرأة عبوة بعد كل 4 غسلات؛ ليشحن الشعر بالعلاج مرة أخرى.

* ألا ترى أن بعضهن قد يعتقدن أن هذا المنتج مهدر للوقت والمال، فذهابها وانتظارها في الصالون قد يأخذ الكثير من وقتها، وكذلك أجر المصفف في كل مرة تذهب فيها إليه؟

- أحب أن أطمئن جميع السيدات أن ذلك غير حقيقي، فهي ستذهب في المرة الأولى فقط، التي سيضع لها المصفف فيها العلاج، ولن تذهب إليه مرة ثانية إلا بعد 6 أسابيع؛ ليُتابع معها هل توقف العلاج أم تستمر فيه، أم تدخل في مرحلة أقل من العلاج أو أكثر، على حسب تأثير العلاج على الشعر.

* هل يمكن للمرأة التي تبدأ في العلاج أن تقوم بتلوين شعرها، وأن تستخدم أدوات التصفيف كالسيشوار والمكواة، أم أن هذا سيضر بالعلاج ويُطيل فترته؟

- إطلاقاً، يمكنها أن تقوم بكل شيء؛ تقوم بتلوين الشعر، واستخدام أدوات التصفيف بكل حرية، ولكن مع المحافظة على خطوات العلاج أولاً بأول.

* اهتمت لوريـال بمعالجة الشعر والتقصف، فماذا عن منتجات منع التساقط، وكثافة الشعر الذي تعاني منه الكثير من السيدات، خاصة المقيمات في الخليج؟

- بالطبع نحن في منطقة شديدة الرطوبة والشمس، وهو ما يعرض الشعر للتلف والتساقط، هذا بالإضافة إلى نوعية الماء، لذا ابتكرت لوريـال منتج (سريوكسيل)، وهذا المنتج له خاصيتان؛ منع تساقط الشعر، ومعالجة الشعر الخفيف، فمعروف أن الشعر الذي يتساقط يدمّر مكان البُصيلة، لذا يقوم هذا «السيروم» بتفعيل خلية البُصيلة الخاملة؛ لتنشط وتُخرج شعراً، ويضم هذا المنتج نوعين من السيروم؛ الأول (دانسر هير) المختص بكثافة الشعر، ومن شأنه زيادة الشعر بـ1700 شعرة خلال 3 أشهر.. والثاني هو (ثيكر هير) والمختص بتقوية بدرجة سُمك الشعرة؛ حتى لا تُصبح خفيفة وهشة».

* ما هي النصائح التي تقولها اليوم للمرأة للعناية بشعرها؟

- أقول لها: «رجاءً اعتني بشعرك عن طريق كريمات العناية، وعالجي شعرك، هناك العديد من المنتجات التي تحمي الشعر من الشمس والبحر والرطوبة، وكل العوامل الجوية التي تؤذي الشعر».

ثانياً: «لابد أن تنتبهي جيداً إلى أن أولى علامات تلف الشعر هي الجفاف، لذا لابد أن تبدئي بعلاج الشعر فور شعورك بجفافه، الشعر مثل البشرة يحتاج للعناية والمتابعة؛ حتى لا يتلف وتظهر عليه مظاهر العجز، بل على العكس فهو يحتاج للعناية أكثر من البشرة؛ لأن البشرة خلية حية تجدد نفسها بنفسها، أما الشعر إذا تلف فلن يتجدد».