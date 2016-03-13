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مصادر: تكليف "رضا شوكت" بتسيير أعمال "العدل" لحين تعيين وزير جديد

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مصادر: تكليف "رضا شوكت" بتسيير أعمال "العدل" لحين تعيين وزير جديد مصادر: تكليف "رضا شوكت" بتسيير أعمال "العدل" لحين تعيين وزير جديد
كشفت مصادر قضائية، أنه تم تكليف المستشار رضا شوكت مساعد أول وزير العدل، بتسيير أعمال وزارة العدل لحين ترشيح وزير عدل جديد، وذلك عقب إقالة المستشار أحمد الزند على خلفية تصريحه حول "النبى صلى الله عليه وسلم" خلال مداخلة بإحدى القنوات الفضائية.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن "شوكت" سيتولى المسئولية ويتابع أعمال اللجان التنسيقية المترأس فيها منصب وزير العدل، بالاضافة إلى عقد جميع الاجتماعات المعدة بشكل طبيعى لعدم توقف سير العمل داخل الوزارة وخارجها.


>ـ مصادر: إقالة الزند بعد رفضه تقديم استقالته

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