بيان لنادى القضاة وأندية الأقاليم يعلن التمسك بالمستشار أحمد الزند وزيرا للعدل

أعلن مجلس إدارة نادى قضاة مصر والعديد من أندية القضاة بالأقاليم، تمسكهم ببقاء المستشار أحمد الزند فى منصبه وزيرا للعدل، ليستكمل مسيرة تطوير منظومة القضاء التى قام بها منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن وبدأت بالفعل تؤتى ثمارها.

وأكد النادى فى بيان له، مساندته للمستشار الزند فى مواجهة الحملة الممنهجة التى يترض لها على مدى الفترات الماضية، باعتباره رمزا من رموز القضاء وأبرز الذين ساندوا الدولة والشعب المصرى فى مواجهة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بما كان باعثا أساسيا فى نجاح ثورة 30 يونيو.

وأوضح النادى، أن اللفظ العفوى الذى صدر عن المستشار الزند فى حوار تلفزيونى كان قد أجراه مؤخرا، اعتذر عنه فى حينه، كما أوضح فى مداخلات للعديد من الفضائيات فى اليوم التالى أنه لا يمكن له من قريب أو من بعيد أن يصدر عنه لفظ قصدا يمثل مساسا بأى من الأنبياء أو الرسل، خاصة وأنه من خريجى الأزهر الشريف ومن حفظة القرآن الكريم ويتمسك بالقيم الدينية.

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