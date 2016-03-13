بالفيديو والصور.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة ورعد وبرق فى أكتوبر والشيخ زايد

شهدت مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة مساء اليوم الأحد، عاصفة ترابية شديدة وتقلبات مفاجئة خاصة فى مناطق السادس من أكتوبر والشيخ زايد، واللتان شهدتا ظاهرة الرعد والبرق، بالإضافة إلى موجة من الرياح والأتربة، وذلك فى ظل طقس متقلب على مدار اليوم والأيام الماضية.



>ودفعت التقلبات المناخية أصحاب المحال إلى إغلاقها بشكل مؤقت لحين اعتدال درجات الحرارة وتوقف الأمطار، وذلك خلال الساعة الماضية، فيما تسببت فى سقوط أشجار ونخيل فى ميدان التحرير بوسط القاهرة، وشارع مراد بالجيزة.

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