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خالد صلاح عن إعفاء الزند: شريف إسماعيل انتصر للإخوان بمعركة الدين منها برىء

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خالد صلاح عن إعفاء الزند: شريف إسماعيل انتصر للإخوان بمعركة الدين منها برىء خالد صلاح عن إعفاء الزند: شريف إسماعيل انتصر للإخوان بمعركة الدين منها برىء
علق الكاتب الصحفى والاعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل من منصبه، معتبرا القرار انتصارًا للإخوان بمعركة الدين منها براء.

وكتب رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "اللى حصل مع الزند مخيف، أحنا بنسيب الناس فى زلة لسان، أسجل فزعى من هذا القرار، شريف إسماعيل انتصر للإخوان فى معركة الدين برئ منها".

رسميا.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعفاء وزير العدل من منصبه

بالفيديو.. شاهد التصريح الذى تسبب فى إقالة الزند من وزارة العدل

- المتحدث باسم نادى القضاة: "الزند" أزهرى النشأة وتصريحاته خطأ غير مقصود

- الحكومة تبحث عن مخرج لـ"أحمد الزند" بعد أزمة تصريحاته حول "النبى"

- مصادر : اجتماع فى رئاسة الجمهورية وغموض حول استقالة "الزند"

- مصادر: إقالة الزند بعد رفضه تقديم استقالته

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