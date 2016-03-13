مصادر: إقالة وزير العدل يعجل بالتعديل الوزارى المرتقب

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن هناك اتجاها لتعيين الوزير الجديد للعدل خلفا للمستشار احمد الزند الذى تم إقالته عقب تصريحاته التى اثارت جدلا مؤخرا، ضمن التغيير الوزارى المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن هذه الإقالة تعجل بالتعديل الوزارى المرتقب.

ولفتت المصادر الى أن التغيير الوزارى كان قائما من قبل إقالة وزير العدل وسيتم إعلانه قريبا، إلا أن وزارة العدل دخلت ضمن التغيير الوزارى بعد إقالة المستشار أحمد الزند.

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