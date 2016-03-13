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مصادر: إقالة وزير العدل يعجل بالتعديل الوزارى المرتقب

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مصادر: إقالة وزير العدل يعجل بالتعديل الوزارى المرتقب مصادر: إقالة وزير العدل يعجل بالتعديل الوزارى المرتقب
كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن هناك اتجاها لتعيين الوزير الجديد للعدل خلفا للمستشار احمد الزند الذى تم إقالته عقب تصريحاته التى اثارت جدلا مؤخرا، ضمن التغيير الوزارى المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن هذه الإقالة تعجل بالتعديل الوزارى المرتقب.

ولفتت المصادر الى أن التغيير الوزارى كان قائما من قبل إقالة وزير العدل وسيتم إعلانه قريبا، إلا أن وزارة العدل دخلت ضمن التغيير الوزارى بعد إقالة المستشار أحمد الزند.

رسميا.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعفاء وزير العدل من منصبه

بالفيديو.. شاهد التصريح الذى تسبب فى إقالة الزند من وزارة العدل

- المتحدث باسم نادى القضاة: "الزند" أزهرى النشأة وتصريحاته خطأ غير مقصود

- الحكومة تبحث عن مخرج لـ"أحمد الزند" بعد أزمة تصريحاته حول "النبى"

- مصادر : اجتماع فى رئاسة الجمهورية وغموض حول استقالة "الزند"

- مصادر: إقالة الزند بعد رفضه تقديم استقالته

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