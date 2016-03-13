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أولاند يدين هجوم ساحل العاج الذي راح ضحيته 16 مدنيا من بينهم فرنسي

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أولاند يدين هجوم ساحل العاج الذي راح ضحيته 16 مدنيا من بينهم فرنسي أولاند يدين هجوم ساحل العاج الذي راح ضحيته 16 مدنيا من بينهم فرنسي

فرانسوا أولاند

أدان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الهجوم الإرهابي، الذي وقع اليوم (الأحد) في ساحل العاج، وراح ضحيته نحو 16 شخصا من بينهم رعية فرنسي.

وقال أولاند – في بيان اليوم للإليزيه – إن بلاده ستقدم الدعم اللوجيستي والاستخباراتي للعثور على منفذي الاعتداء وستواصل وتكثف تعاونها مع شركائها لمكافحة الإرهاب، كما عبر أيضا عن تضامن فرنسا مع الضحايا وأسرهم.

وأفادت مصادر محلية، منذ قليل، بأن حصيلة الهجوم ارتفعت إلى 16 قتيلا من بينهم مواطن فرنسي.

وكان مسلحون يرتدون أقنعة قد فتحوا النار على مصطافين في منتجع “بسام الكبير” السياحي (40 كم شرقي أبيدجان)، ولم يتضح بعد الجهة التي تقف وراء الهجوم.

يشار إلى أن عشرات قتلوا في هجمات تعرضت لها في الأشهر الأخيرة عدد من الفنادق في عواصم كل من مالي وبوركينا فاسو.

أ ش أ

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