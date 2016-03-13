أحمد موسى: السيسي أخطأ في قبول إقالة الزند..ولا توجد حكومة تدار من «فيس بوك»

استنكر الإعلامي أحمد موسى، من قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بإقالة المستشار أحمد الزند، من منصبه كوزيرًا للعدل، بـ”الخطأ الكبير”، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أخطأ بقبوله إقالة الزند من منصبه.

وأكد موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الزند يملك مواقف وطنية كثيرة، تغفر له خطأه، موضحًا أن هناك العديد ممن أخطأوا، ولم يحاسبوا حتى الآن.

وأعرب موسى، عن حزنه الشديد بسبب إعفاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل، من منصبه، على خلفية اتهامات وجهت إليه بالإساءة إلى الرسول، قائلا: «هذا يوم حزين على العدالة في مصر.. ولم أرى أبدا في حياتي حكومة ودولة تدار من فيسبوك كما حدث الآن».

وكان مجلس الوزراء، قد أصدر بيانًا، قال فيه إنه تم إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه.

وكان الزند، قد قال في حوار تليفزيوني، بفضائية صدى البلد، أول أمس الجمعة، إنه على استعداد أن يحبس أي فرد، حتى ولو كان النبي، صلي الله عليه وسلم.