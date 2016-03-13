أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أحمد موسى: السيسي أخطأ في قبول إقالة الزند..ولا توجد حكومة تدار من «فيس بوك»

Google+ Print
أحمد موسى: السيسي أخطأ في قبول إقالة الزند..ولا توجد حكومة تدار من «فيس بوك» أحمد موسى: السيسي أخطأ في قبول إقالة الزند..ولا توجد حكومة تدار من «فيس بوك»

المستشار أحمد الزند وزير العدل

استنكر الإعلامي أحمد موسى، من قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بإقالة المستشار أحمد الزند، من منصبه كوزيرًا للعدل، بـ”الخطأ الكبير”، مؤكدًا أن الرئيس أخطأ بقبوله إقالة الزند من منصبه.

وأكد موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الزند يملك مواقف وطنية كثيرة، تغفر له خطأه، موضحًا أن هناك العديد ممن أخطأوا، ولم يحاسبوا حتى الآن.

وأعرب موسى، عن حزنه الشديد بسبب إعفاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل، من منصبه، على خلفية اتهامات وجهت إليه بالإساءة إلى الرسول، قائلا: «هذا يوم حزين على العدالة في .. ولم أرى أبدا في حياتي حكومة ودولة تدار من فيسبوك كما حدث الآن».

وكان مجلس الوزراء، قد أصدر بيانًا، قال فيه إنه تم إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه.

وكان الزند، قد قال في حوار تليفزيوني، بفضائية صدى البلد، أول أمس الجمعة، إنه على استعداد أن يحبس أي فرد، حتى ولو كان النبي، صلي الله عليه وسلم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر