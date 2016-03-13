علي أبو جريشة لـ في الجول: نبني فريقا لدجلة.. ونبحث عن المنافسة الموسم المقبل

قال المشرف العام على كرة القدم بوادي دجلة، علي أبو جريشة، إن النادي يسعى لبناء فريق جديد قوي في الموسم الحالي.

وتابع أبو جريشة لـFilGoal.com "أما الموسم المقبل، نريد أن نكون موجودين في المنافسة على كل البطولات".

وأكمل أسطورة الإسماعيلي قائلا "نسير بخطى جيدة مع المدرب الجديد باتريس كارترون، نتائج هذا الأمر واضحة رغم توليه المهمة منذ فترة قليلة".

وأردف "أجتمع يوميا مع كارترون للتعرف على احتياجاته وتسهيل عمله اليومي".

وأتم "لم أقدم تقريري حتى الآن من أجل توضيح ما يحتاجه الفريق من لاعبين في الموسم المقبل".

ويحتل دجلة المركز العاشر في الدوري بـ29 نقطة.