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الداخلية التونسية تؤكد مواصلة عمليات التمشيط في بن قردان

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الداخلية التونسية تؤكد مواصلة عمليات التمشيط في بن قردان الداخلية التونسية تؤكد مواصلة عمليات التمشيط في بن قردان

الداخلية التونسية

تواصل الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية عمليات التمشيط في مدينة بن قردان الحدودية, نافية وقوع اشتباكات جديدة مع أي عناصر إرهابية في المنطقة.

وأكد بيان لوزارة الداخلية التونسية مساء اليوم /الأحد/ أن الأنباء التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام عن وجود إطلاق نار مكثف في بن قردان عارية عن الصحة.

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد أشارت في وقت سابق مساء اليوم إلى تجدد الإشتباكات في المدينة الحدودية.

وكانت مواجهات عسكرية قد اندلعت في بن قردان في أعقاب هجوم إرهابي على الثكنة العسكرية فجر الأثنين الماضي, ما أدي إلى مقتل ما يقرب من 50 إرهابيا.

أ ش أ

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