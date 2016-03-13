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5 أعراض لسرطان الثدى.. تعرفى عليها وانتبهى

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5 أعراض لسرطان الثدى.. تعرفى عليها وانتبهى 5 أعراض لسرطان الثدى.. تعرفى عليها وانتبهى
كشف الموقع الكندى " cancer.ca"، فى تقرير نشره مؤخرا، عن 5 أعراض قد تكون دليلا على الإصابة بسرطان الثدى، هى:

1- وجود كتلة فى الثدى


>وجود كتلة فى الثدى أبرز علامة على الإصابة بسرطان الثدى، شريطة وجود هذه التكتلات بشكل دائم وعدم زوالها مع انتهاء الدورة الشهرية.

2- الشعور بألم فى الثدى


>فى كثير من الأحيان يكون الألم فى الثدى نتيجة حالة غير سرطانية، ولكن يجب الفحص من قبل الطبيب للتأكد من سبب الألم.

3- ظهور كتل صلبة أسفل الإبط


>فى كثير من الأحيان تكون هذه الكتل صغيرة وصلبة وفى الغالب غير مؤلمة، وتدل على انتشار سرطان الثدى بالغدد الليمفاوية.

4- تغييرات فى شكل أو حجم الثدى


>فى بعض الأحيان يكون جلد الثدى مجعدا أو سميكا، مع وجود تنقير على الجلد كالمتواجد فى قشر البرتقال، مع ظهور احمرار وحكة بجلد الثدى، وفى حالة الإصابة بسرطان الثدى لا تعالج الحكة بالمراهم والكريمات أو الأدوية الأخرى.

5- وجود تغييرات فى الحلمة


>فى بعض السيدات تكون حلمة الثدى مقلوبة للداخل، إضافة لخروج إفرازات من الحلمة أو قشور بيضاء، وهذا يدل على احتمالية الإصابة بسرطان الثدى.

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