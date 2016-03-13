الحمد الله: "حنان الحروب" أمدتنا بالتفاؤل بعد انتزاعها لقب أفضل مُعلّم فى العالم

>قال رئيس الوزراء الفلسطينى، رامى الحمد الله، "إن المُعلّمة الفاضلة حنان الحروب، أمدتنا ليس فقط بالتفاؤل والأمل، بل بكل أسباب الفخر والاعتزاز، وهى تنتزع لقب أفضل معلم فى العالم".

جاء ذلك خلال مشاركة الحمد الله فى فعالية الاحتفال بجائزة المعلم العالمية ، التى شاركت فيها المعلمة الفلسطينية حنان الحروب ، اليوم الأحد ، برام الله ، بحضور العديد من الشخصيات الرسمية.

ونقل الحمد الله تحيات واعتزاز الرئيس محمود عباس بالمعلمة بحنان الحروب وكل معلمات ومعلمى فلسطين، مؤكدًا "هم يصنعون نهضتها ويحيكون بمسئولية مستقبل أبنائها وبناتها ويتحدون الاحتلال الإسرائيلى وممارساته".

وأضاف رئيس الوزراء: "لقد باتت حنان الحروب، بإنجازاتها وتميزها وبإيمانها الجارف برسالتها الإنسانية السامية، منارة من منارات فلسطين، واسما من أسمائها، وهى التى توجت بلادنا بإنجاز وطنى جديد ونوعى فى مضمونه ورمزيته، وانتزعت لنفسها المرتبة الأولى من بين أفضل ثمانية آلاف معلم متميز حول العالم، فى منافسة دولية محتدمة ونوعية تمثل فيها فلسطين والوطن العربى بأكمله، فهنيئا لك وهنيئا لفلسطين وللفلسطينيين جميعهم هذا الإنجاز والتميز".

وتابع الحمد الله "إننا نثبت للعالم يوميا، إن شعب فلسطين، وإن كان محاطا بالجدار ومحاصرا بالاستيطان، ومستهدفا فى حياته ومقدراته ومقدساته، هو شعب مبدع طموح وخلاق، لا يكسره اليأس أو تعرف الهزيمة طريقا إليه، بل يصنع غده ودولته، بسواعد وعقول وخبرات أبنائه وبناته. وكلما تجاوزنا التحديات، وراكمنا النجاحات، نكون أكثر قدرة وفاعلية على نقل روايتنا ومعاناتنا إلى العالم، ونصبح أقرب إلى تحقيق أهدافنا الوطنية فى الخلاص من الاحتلال الإسرائيلى وتجسيد دولة فلسطين على كامل الأراضى المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس".