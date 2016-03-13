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مقتل وإصابة 8 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات ببغازى

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مقتل وإصابة 8 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات ببغازى مقتل وإصابة 8 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات ببغازى

>لقى جندى بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" مصرعه اليوم وأصيب سبعة آخرون، جراء الاشتباكات مع الجماعات الإرهابية بالمحور الغربى ببنغازى.

وقال العقيد ميلود الزوى متحدث القوات الخاصة الليبية إن اشتباكات عنيفة بالمحور الغربى وبالتحديد بمنطقة "أم مبروكة" نشبت بين الجماعات الإرهابية المسلحة والكتيبة الثانية (صاعقة)؛ مما أسفر عن وفاة الجندى إسماعيل عبدالله وإصابة سبعة آخرين.

وأضاف الزوى أنه تم نقل جثمان الجندى إلى مستشفى المدينة لعرضه على الطب الشرعي، لافتا إلى أن الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة، وقدمت لهم الإسعافات الأولية.

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