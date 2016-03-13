أمريكا وحلفاؤها يعلنون اعترافهم بحكومة "السراج" ودعمهم لها

أعلن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والممثل السامى فى الاتحاد الأوروبى ترحيبهم ببيان الحوار السياسى الليبى، معربة عن دعمه حكومة الوفاق الوطنى على النحو الذى اقترحه مجلس الرئاسة واعترفت ببيان 23 فبراير الموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب الليبى.

وقررت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان صحفى، منذ قليل، أن هذه الدول أن تعمل بشكل وثيق مع حكومة الوفاق الوطنى، وستواصل هذه الدول تقديم الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة ليبيا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وستساند حكومة الوفاق الوطنى.

وطالبت تلك الدول مجلس الرئاسة الليبى وحكومة الوفاق الوطنية تكثيف جهودهم لتلبية مطالب الشعب الليبى لأنه يستحق السلام والاستقرار، مؤكدة أن الاتفاق السياسى الليبى هو الإطار الشرعى الوحيد القادر على وضع حد للأزمة السياسية والصراع العسكرى فى ليبيا.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: وزراء خارجية هذه الدول والممثل السامى يذكرون الطرفين بأن كل من يحاول عرقلة العملية السياسية وإنشاء حكومة الوفاق سيواجه عقوبات، وأن الوحدة السياسية وتشكيل حكومة شاملة هى الطريقة الوحيدة لوضع حد لحالة عدم الاستقرار التى قامت بتصعيد الإرهاب فى ليبيا.

المجلس الرئاسى الليبى يدعو كافة المؤسسات السيادية التواصل مع حكومة الوفاق