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انتهت ربع نهائي الكأس..مارسيال يتعادل ليونايتد ودي خيا ينقذ الفريق في آخر دقيقة

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انتهت ربع نهائي الكأس..مارسيال يتعادل ليونايتد ودي خيا ينقذ الفريق في آخر دقيقة انتهت ربع نهائي الكأس..مارسيال يتعادل ليونايتد ودي خيا ينقذ الفريق في آخر دقيقة

أكد المدرب الأسكتلندي للزمالك أليكس ماكليش أن فريقه حقق فوزا هاما على يونيون دوالا الكاميروني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، منتظرا "إبهارا" من اللاعبين في لقاء العودة.

وقال ماكليش: "أنتظر أن يبهر اللاعبون الجماهير بأداء رائع في لقاء العودة".

وشدد ماكليش أن مباراة العودة يوم 19 مارس الحالي مهمة ولها نفس أهمية المباراة التي جرت في الكاميرون.

وأضاف "المباراة كانت صعبة، حتى من قبل بدايتها، بسبب صعوبة رحلة الوصول، كما أن الفريق الكاميروني منظم ويلعب كرة متميزة".

وأشاد ماكليش "أداء اللاعبين كان جيدا جدا، المباراة كانت فرصة لمشاهدة لاعبين لم ألعب بهم من قبل مثل أحمد توفيق".

وأوضح "توفيق أثبت أنه لاعب قوي ويجيد الالتحام بشكل مميز ومازال لديه الكثير ليقدم للزمالك، ومع مرور الوقت ستصبح الأمور أفضل".

وشارك توفيق بديلا لمعروف يوسف المصاب

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