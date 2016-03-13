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إبراهيموفيتش يؤكد رحيله عن سان جيرمان على طريقته: سأبقى إن استبدلوا برج إيفيل بي

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إبراهيموفيتش يؤكد رحيله عن سان جيرمان على طريقته: سأبقى إن استبدلوا برج إيفيل بي إبراهيموفيتش يؤكد رحيله عن سان جيرمان على طريقته: سأبقى إن استبدلوا برج إيفيل بي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن نجاح المجلس في الحصول على حكم قضائي برفع الحجز على أرصدة النادي.

ممدوح عباس حصل على حكم بالحجز على أرصده الزمالك بسبب شيكات كان قد أقرضها للفريق بقيمة 42 مليون جنيه.

وقال مرتضى منصور: "على جماهير الزمالك الاطمئنان الآن، تم رفع الحكم بحجز الأرصدة بقرار من القضاء".

وأضاف في تصريحات عبر الموقع الرسمي "وانتصر الزمالك على من أفسدوا النادي على مدار السنوات الماضية".

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