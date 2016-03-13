نشرة ONA للفضائيات.. إبراهيم فايق يقدم «السوبر».. سالي عبد السلام ضيفة «صاحبة السعادة»

إعداد – إنجي لطفي

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يستعد الإعلامي إبراهيم فايق لتقديم برنامجه الجديد “السوبر” على شاشة cbc العامة، ومن المقرر أن يذاع من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشر ونصف بعد منتصف الليل..للمزيد

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة اسعاد يونس على شاشة سي بي سي، الإعلامية سالي عبد السلام، وذلك يوم غدًا الإثنين في تمام الحادية عشر مساءً..للمزيد

كرم مهرجان الفجيرة برنامج عين وشبكة تلفزيون الحياة..للمزيد

الشركة المنظمة لحفل منير تطرح تيشرتات «الكينج» في منافذ بيع..للمزيد