أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

نشرة ONA للفضائيات.. إبراهيم فايق يقدم «السوبر».. سالي عبد السلام ضيفة «صاحبة السعادة»

Google+ Print
نشرة ONA للفضائيات

نشرة ONA للفضائيات

 

إعداد – إنجي لطفي
> تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

 

يستعد الإعلامي إبراهيم فايق لتقديم برنامجه الجديد “السوبر” على شاشة cbc العامة، ومن المقرر أن يذاع من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشر ونصف بعد منتصف الليل..للمزيد

إبراهيم فايق (أرشيفية)

إبراهيم فايق (أرشيفية)

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة اسعاد يونس على شاشة سي بي سي، الإعلامية سالي عبد السلام، وذلك يوم غدًا الإثنين في تمام الحادية عشر مساءً..للمزيد

اسعاد يونس وسالي عبد السلام

اسعاد يونس وسالي عبد السلام

 

كرم مهرجان الفجيرة برنامج عين وشبكة تلفزيون الحياة..للمزيد

خلال لقاء سمية الخشاب

خلال لقاء سمية الخشاب

 

الشركة المنظمة لحفل منير تطرح تيشرتات «الكينج» في منافذ بيع..للمزيد

الشركة المنظمة لحفل منير تطرح تيشرتات «الكينج» في منافذ بيع

الشركة المنظمة لحفل منير تطرح تيشرتات «الكينج» في منافذ بيع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017