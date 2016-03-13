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لافروف: واشنطن عرضت على موسكو تنسيق الغارات في سوريا

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لافروف: واشنطن عرضت على موسكو تنسيق الغارات في سوريا لافروف: واشنطن عرضت على موسكو تنسيق الغارات في سوريا

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسى

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الولايات المتحدة عرضت على روسيا تنسيق مناطق الغارات على مواقع الإرهابيين في سوريا.

وقال لافروف – في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأحد”على الأرجح لن أكشف سرا عندما أقول إنه في مرحلة ما عرض الأمريكيون “تقسيم العمل”، حتى تركز القوات الجوية الروسية على تحرير تدمر، والتحالف الأمريكي على تحرير الرقة بدعم من روسيا”.

وأضاف: عاصمة “داعش” في العراق هي الموصل، وتنفذ القوات المسلحة وقوات الأمن العراقية عمليات عسكرية في هذه المدينة بدعم من التحالف الأمريكي”.

وتابع قائلا “نحن مستعدون لتنسيق أعمالنا مع الأمريكيين، لأن الرقة هي الجزء الشرقي من سوريا، ويعمل التحالف الأمريكي بنشاط هناك”.

أ ش أ

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