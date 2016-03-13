صور.. تدشين منتدى الحوار الوطني للشباب في الوادي الجديد‎

دشن اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، اللقاء التمهيدي الأول لمنتدى الحوار الوطني للشباب تحت عنوان “بقوة شبابها.. تحيا مصر” بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي.

ويأتي ذلك في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2016 عام الشباب المصري، وحضر لفيف من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من الشباب والفتيات من مختلف قرى ومراكز المحافظة.

يقام المنتدى لمدة ثلاث أيام بجميع مراكز المحافظة ويشهد مناقشات الشباب حول القضايا المجتمعية والخروج بتوصيات وطرح الحلول لقضايا المجتمع وخلص الحوار إلى 16 قضية قومية تمس الشباب.

وأشار المحافظ إلى أن هناك اهتمامًا واضحًا من القيادة السياسية بالشباب من خلال التركيز على تعليم الشباب وكيفية تعاملهم مع المجتمع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية والحياتية لاستغلال طاقاتهم لتكون منتجة.

مؤكدًا على أن رؤية البرنامج تتضمن فتح قناة اتصال حقيقية بين الدولة والشباب تضمن تبادل الرؤي والتوجهات بشكل حقيقي وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا التي تحظى بأولوية لدى الشباب، بالإضافة إلى تفعيل مشاركتهم في صنع القرار.

و أن المبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في إدارة الدولة وتأهيل آلاف الشباب لتولي مناصب قيادية وتدعيم الهيئات الحكومية والوزارات بكفاءات حقيقية قادرة على تحسين مستوى الأداء والإنتاج وحل المشكلات المزمنة ورفع مستويات الوعي السياسي والثقافي.

ووجه المحافظ رسالة للشباب مطالبهم ببذل المزيد من الجهود بأفكار جديدة وبناءة للنهوض بمصر اقتصاديًا وتنمويًا للوصول بها إلى بر الأمان، مؤكدًا على أهمية دور الشباب في بناء الوطن فهم الركيزة الأساسية وشريك أساسي في التنمية.