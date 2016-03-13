الفريق حجازى يزور عددًا من المصابين من أبطال القوات المسلحة

قام الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة عدد من المصابين من أبطال القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم فى التصدى للإرهاب والقضاء على البؤر الإرهابية ، ويخضعون للعلاج حالياً بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة .

وأعرب الفريق محمود حجازى عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين ، وتقديره لعطائهم وتضحياتهم من أجل محاربة الإرهاب مؤكداً أنهم يضربون أروع الأمثلة فى التفانى والإخلاص من أجل مصر .

ومن جانبهم أبدى المصابون إصرارهم على العودة لتنفيذ مهامهم من أجل الحفاظ على الوطن وشعبه العظيم مهما كلفهم من تضحيات .

كما تفقد الفريق محمود حجازى – وفقا لصفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة أعمال التطوير ومنظومة العمل التى يتم تطبيقها لتقديم خدمة طبية رفيعة المستوى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة .

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشرح تفصيلى تناول أعمال التطوير التى تتم بالمجمع وكذلك مراحل المنظومة العلاجية بدأ من استقبال الحالات المرضية والطارئة وتقديم أرقى مستويات الرعاية الطبية فى كافة التخصصات ، فضلاً عن ميكنة كافة أعمال المجمع آلياً بإستخدام شبكة الحواسب الآلية بما يحقق سرعة التداول وحفظ المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى .

وأشاد الفريق محمود حجازى بالجهد الذى يبذله القائمين على العمل بالمجمع للوصول لأعلى معدلات الآداء المتميز وتقديم خدمة طبية متكاملة تراعى الجوانب التقنية والإنسانية لخدمة المرضى ، مؤكداً حرص القيادة العامة على الإهتمام بالمنظومة الطبية داخل القوات المسلحة وتطويرها لتضاهى أرقى المستويات العالمية ، بما يمكنها من تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء الشعب المصرى العظيم .

أ ش أ