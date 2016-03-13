بالصور.. مديرية أمن الغربية تسدد ديون غارمين وتسلمهم أموالا لمساعدتهم

سددت مديرية أمن الغربية ديون غارم بمركز المحلة محكوم عليه بالسجن سنة فى قضية تبديد، كما سددت ديون ربة منزل غارمة محكوم عليها بالسجن 17 سنة فى قضية تبديد لعجزها عن سداد مبلغ 8 آلاف جنيه.

وكان اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية قد وجه العميد طارق داود مأمور مركز المحلة والعميد خالد إدريس رئيس قسم حقوق الإنسان وضباط العلاقات العامة وحقوق الإنسان بالمديرية بفحص حالات الغارمين المحبوسين فى سجن المركز والعمل على مساعدتهم فى سداد ديونهم وتفعيل آلية التصالح وفقاً للقانون وتم دراسة حالة مطاوع أبو شعيشع عبد الرحمن إسماعيل 43 سنة سائق - مقيم قرية طرينه مركز المحلة والمحكوم عليه فى القضية رقم 14710 لسنة 2011 "تبديد" بالسجن سنة لعجزه عن سداد مبلغ 7 آلاف جنيه وتم تسويه المبلغ وتقنين الإجراءات وإخلاء سبيله.

كما تم دراسة حالة نورا عبد الحميد عبد الله 30 ربة منزل - مقيمة بندر كفر الزيات محكوم عليها فى القضية رقم 2400 لسنة 2016 "تبديد بالسجن 17 سنة لعجزها عن سداد مبلغ 8 آلاف جنيه وتم تسويه المبلغ وتقنيين الإجراءات وإخلاء سبيلها.

واستقبل اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية المواطن وقدم المواطن الشكر لوزارة الداخلية على حسن المعاملة وعلى ما تم من إجراءات، وتسوية القضية المتهم فيها وإخلاء سبيله وزاره الداخليه، كما استقبل مدير أمن الغربية، أيضا المواطنة الغارمة وسلمها 3 آلاف جنيه لبدء حياة جديدة وقدمت الشكر لوزارة الداخلية على حسن المعاملة وعلى ما تم من إجراءات قبلها، وتسوية القضية المتهمة فيها وإخلاء سبيلها.

- مدير أمن الغربية يتفقد الأعمال الإنشائية بالمجمع الشرطى فى سبرباى بطنطا

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