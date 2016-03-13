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الألمان يعاقبون المحافظين بزعامة ميركل في انتخابات الولايات

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الألمان يعاقبون المحافظين بزعامة ميركل في انتخابات الولايات الألمان يعاقبون المحافظين بزعامة ميركل في انتخابات الولايات

أنجيلا ميركل

أظهرت استطلاعات رأي الناخبين الألمان لدى خروجهم من اللجان الانتخابية أن المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خسروا في ولايتين من ثلاث أجريت فيها الانتخابات يوم الأحد إذ عاقب الألمان المستشارة على سياستها المرحبة باللاجئين بتصويت كبير لصالح حزب “البديل لألمانيا” المناهض للهجرة.

وبحسب رويترز تمثل الخسائر في ولايتي بادن فورتمبرج وراينلاند بالاتينات أسوأ سيناريو لميركل التي راهنت على تاريخها العام الماضي بقرارها فتح أبواب ألمانيا أمام أكثر من مليون مهاجر في خطوة رفضها الناخبون.

وكانت ردة الفعل واضحة أيضا في ولاية ساكسونيا-أنهالت في ألمانيا الشرقية سابقا حيث لا يزال حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل أكبر الأحزاب لكن حزب البديل لألمانيا حصد فيها 21.5 في المئة ليدخل المجالس النيابية بالولايات الثلاث.

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