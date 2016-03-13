شركة إنجليزية تنظم ورشة عمل لتدريب الضباط والأفراد بمطار مرسى علم

بدأت فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة الطيران المدني، للعاملين بأمن الموانئ بمطار مرسي علم، وذلك بواسطة شركة إنجليزية متخصصة في إجراءات أمن المطارات تابعة لوزارة النقل الإنجليزية لتدريب ضباط وأمناء وأفراد شرطة أمن الموانئ بالمطار على إجراءات التفتيش. ومن المقرر أن تدرب الشركة أخصائين أمن الطيران المدني بالمطار بحضور عناصر من مشرفي أمن مصر للطيران.

ومن جانبه قال محمد طمان، مدير العلاقات العامة والإعلام، إن البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة الطيران المدني بواسطة شركة إنجليزية يعمل على دراسة أعلى معدلات تأمين الركاب والحقائب والطائرات ودراسة أحدث ما توصل إلية العلم لتنفيذ الإجراءات الأمنية لتأمين سلامة المطارات ضد أعمال التدخل الغير مشروع.