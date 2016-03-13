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محافظ المنيا يستقبل وفد المجلس القومي للأمومة والطفولة‎

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محافظ المنيا يستقبل وفد المجلس القومي للأمومة والطفولة‎ محافظ المنيا يستقبل وفد المجلس القومي للأمومة والطفولة‎

محافظ المنيا

استقبل اللواء طارق نصر محافظ المنيا اليوم وفد المجلس القومي للأمومة والطفولة برئاسة الدكتورة هالة أبو على أمين عام المجلس ، وبحضور العميد مصطفي عبد الرحيم سكرتير عام مساعد المحافظة .
> وصرحت هالة أبو علي أمين عام المجلس أن الزيارة تأتي بهدف متابعة المشروعات الخاصة بالأسرة والطفل والتي تتم بالمحافظة وبرعاية المجلس.

ويتضمن برنامج الزيارة تفقد عدد من أنشطة برنامج حقوق الأسرة والطفل حيث تزور قرية بني أحمد الشرقية لمقابلة السيدات المعيلات المشتركات ببرنامج التمكين الإقتصادى و تتفقد مدرسة بني محمد سلطان للتعليم الأساسي لمتابعة تنفيذ أنشطة معسكر الشباب وتنفيذ مبادرة لتطوير المدرسة وتُجرى حوار مفتوح مع الطلبة ، كما ستلتقي بأعضاء فريق خطة الإعاقة المحلية​.​

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