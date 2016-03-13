إصابة ربة منزل فى انهيار عقار بأحد أحياء مدينة الخارجة بالوادي الجديد‎

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد​ ​بلاغا يفيد بانهيار جزئى فى عقار مكون من طابق واحد مبنى بالطوب اللبن بحى البساتين أمام المعهد الدينى بالخارجة مما أسفر عن اصابة مديحة .ح.ر38 سنة موظفة بالشباب والرياضة بكدمات بالظهر وتم اسعافها.

وأفادت بأنها فوجئت بانهيار سقف المطبخ اثناء اعدادها الطعامد وتم نقلها الى مستشفى الخارجة العام وانتقلت وحدات الدفاع المدنى لموقع المنزل المنهار وتم اخطار الإدارة الهندسية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال العقارات المحيطه تحسبا لسقوط المنزل بالكامل.

وتحرر المحضر رقم 490 إداري قسم شرطة الخارجة لسنة 2016م وتمت احالته الى النيابة لمباشرة التحقيق . وتم اخطار الحماية المدنية والادارة الهندسية برئاسة مركز الخارجة لاتخاذ اللازم.