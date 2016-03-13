تعرف على طريقة حساب سعراتك فى رجيم نقاط



>رجيم نقاط تتناول فيه كل الأطعمة

إنقاص الوزن هدف يسعى إليه الكثيرون، منهم من يحاول تحقيقه عن طريق الأطباء ومنهم من يتبع أنظمة غذائية منتشرة على شبكة الإنترنت. ومن بين أنظمة الرجيم نظام أثبت فاعلية كبيرة وهو رجيم النقاط.>ويوضح الموقع الأمريكى "WebMD" - فى تقرير نشره مؤخرا - أن رجيم النقاط عبارة عن نظام صحى فرنسى يعتمد على المواد الغذائية الغنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية، لأن الألياف تساعد فى علاج الإمساك وتحسين الهضم وتخرج من الجسم مع الفضلات.

ويضيف التقرير أن رجيم النقاط يعمل على إنقاص الوزن دون الحرمان من الأكل، ويعتمد على حساب كل سعرات كل نوع طعام بعدد من النقاط، ويفضل فيه أن يتناول الفرد أطعمة ذات السعرات الحرارية القليلة حتى يتمكن من تناول وجبات كثيرة ومتنوعة فى نفس ذات الوقت، بالإضافة إلى إنقاص الوزن بشكل سريع، ويتميز هذا النظام بأنه يمكن أن يكون أسلوب حياة لمن يتبعه.

كيف يتم حساب رجيم نقاط

>من يتبع رجيم النقاط مسموح له بأن يكون مجموع النقاط التى يحصل عليها من الأطعمة ما بين 18 و22 نقطة، وفقا للوزن والعمر، ويكون الحساب كالتالى:

امرأة = 7 نقاط

>رجل = 15 نقطة

>الطول أقل من 161 = 1 نقطة

>الطول يساوى أو أكثر من 161 = نقطتين

>الوزن 89 = 8 نقاط

>الوزن 79 = 7 نقاط

>عمرك بين 12 إلى 20 سنة = 5 نقاط

>عمرك بين 21 إلى 35 سنة = 4 نقاط

>عمرك بين 36 إلى 50 سنة = 3 نقاط

>عمرك بين 51 إلى 65 = 2 نقطة

>إذا كنت فى أغلب وقتك لا تمارس أى نشاط = 0 نقاط

>إذا كنت فى أغلب الوقت تقف على قدمك = 1 نقطة

>إذا كان عملك يتطلب بذل مجهود = 2 نقطة

مثال:

>امرأة = 7 نقاط، عمرى بين 21 و35 سنة = 4 نقاط، طولى 161 سم = 2 نقاط، وزنى 58 = 5 نقاط، أغلب الوقت واقفة = نقطة، مجموعة النقاط 19 نقطة.

ما يعنى أنه إذا كان متبع رجيم النقاط امرأة عمرها يتراوح بين 21 و35 سنة وطولها 161 سم ووزنها 58 كيلوجراما وتقف أغلب الوقت فإنها تحتاج 7 نقاط + 4 نقاط + 2 نقطة + 5 نقاط + نقطة = 19 نقطة لتكون متبعة بصورة سليمة رجيم النقاط.

حساب بعض الأطعمة بالنقاط

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>ولحصول متبع هذا الرجيم على عدد من النقاط لا يقل عن 18 ولا يزيد عن 22 خلال اليوم، وفقا للاعتبارات السابق ذكرها "الجنس والطول والوزن وحجم المجهود"، ويجب أن يعرف عدد النقاط فى الأطعمة التى يتناولها، فمثلا:>30 جرام جبن ثلاجة = 2 نقطة>30 جرام الجبن مع القشدة = 4 نقاط>2 ملعقة صغيرة المايونيز لايت = 1 نقطة>100 جرام الأرز = 2 نقطة>100 جرام خبز أبيض أو قمح = 4 نقاط>100 جرام فطيرة الفواكة = 5.5 نقطة>20 جرام معجنات وبيتزا = 2 نقطة>60 جرام كرواسون شيكولاتة = 5 نقاط>10 جرام مكسرات = 1.5 نقطة