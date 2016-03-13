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الإسعاف: حالة وفاة و21 مصابا فى حادث إنقلاب أتوبيس رحلات أبورديس

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الإسعاف: حالة وفاة و21 مصابا فى حادث إنقلاب أتوبيس رحلات أبورديس الإسعاف: حالة وفاة و21 مصابا فى حادث إنقلاب أتوبيس رحلات أبورديس
قال الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن حادث انقلاب أتوبيس الرحلات بمدينة أبورديس أمام بنزيمة أبورديس بجنوب سيناء اليوم أسفر عن وقوع حالة وفاة واحدة و21 مصابا، تتباين إصابتهم بين كسور واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم لمستشفى أبورديس.

وأشار رئيس هيئة الإسعاف، فى بيان اليوم، أنه تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث فى تمام الساعة الرابعة و20 دقيقة مساء اليوم لإسعاف المصابين.

وأضاف أن نسبة الاستجابة للحادث بلغت 3 دقائق فقط منذ وقوع الحادث حتى وصول سيارات الإسعاف فى الساعة الرابعة و23 دقيقة.


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