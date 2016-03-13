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اكتشاف إصابة 10 جمال بفيروس كورونا فى شحنة قادمة من السودان

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اكتشاف إصابة 10 جمال بفيروس كورونا فى شحنة قادمة من السودان اكتشاف إصابة 10 جمال بفيروس كورونا فى شحنة قادمة من السودان
أعلنت اليوم الأحد، إدارة الحجر البيطرى بأبو سمبل فى محافظة أسوان اكتشاف وجود 10 حالات مصابة بفيروس كورونا فى شحنة جمال قادمة من السودان، عقب وصولها إلى أبو سمبل جنوب أسوان عبر ميناء أرقين البرى؛ وعددها 4 آلاف جمل.

ونقل الشحنة إلى الحجر البيطرى بأبو سمبل، وأخذ عينات من 10% من الشحنة، وأثبتت التحاليل إصابة عشرة جمال بفيروس كورونا، فتم التحفظ على الشحنة بأكملها، ومنع دخولها إلى البلاد، لحين أخذ عينات من بقية الجمال وتحليلها.


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