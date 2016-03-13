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ننشر أسماء المصابين فى انقلاب أتوبيس بطريق أبو رديس بجنوب سيناء

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ننشر أسماء المصابين فى انقلاب أتوبيس بطريق أبو رديس بجنوب سيناء ننشر أسماء المصابين فى انقلاب أتوبيس بطريق أبو رديس بجنوب سيناء
ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات غربية بطريق أبو رديس جنوب سيناء، والذى نتج عنه مصرع سيدة وإصابة 21 شخصًا، وتلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث أبورديس إلى مكان الواقعة.

وأسفر الحادث، عن مصرع مريم بطرس مخائيل، 24 سنة - طنطا، وإصابة كل من رضوى رضا عاشور، 32 سنة - طنطا، وأحمد أشرف، 20 سنة – طنطا، ومحمود عاطف عبد القادر، 20 سنة، وأحمد على النجار، 32 سنة، ونور محمد زين، 4 سنوات، ومحمود أحمد النجار، سنتين، وعمر كامل محمد، 31 سنة، وفاطمة الصاوى أحمد، وإسلام عاشور، 20 سنة، ومحمد محمد عبد المعبود، 16 سنة - طنطا.

وقال المصابون، أنهم كانوا فى رحلة بشرم الشيخ وعائدين إلى القاهرة، وفوجئوا بلودر قطع الطريق أمام الأتوبيس، مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس.

ننشر أسماء المصابين فى انقلاب أتوبيس بطريق أبو رديس بجنوب سيناء (1)

ننشر أسماء المصابين فى انقلاب أتوبيس بطريق أبو رديس بجنوب سيناء (2)

ننشر أسماء المصابين فى انقلاب أتوبيس بطريق أبو رديس بجنوب سيناء (3)


>- الإسعاف: حالة وفاة و21 مصابا فى حادث إنقلاب أتوبيس رحلات أبورديس

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