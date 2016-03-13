مقتل سائق على يد شقيقه فى السنبلاوين بسبب خلافات بين الزوجات

لقى سائق حتفه على يد شقيقة بالسنبلاوين بسبب خلافات أسرية، حيث تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا اليوم، الأحد، من النقيب عبد الكريم عوض، مدير إدارة تأمين مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول محمود محمد أحمد بدر 51 سنة سائق مصاب بإصابات بالغة فى الرأس، وفى حالة غيبوبة تامة.

وعلى الفور تم نقل المصاب إلى قسم الجراحة، وبالتحقيق والفحص تبين أن الحادث نتيجة مشادة بين المجنى عليه وبين شقيقه الأصغر 30 سنة، بسبب خلافات بين الزوجات، فقام على إثرها الأخير بالاعتداء على شقيقه الأكبر بقطعة حديدية مما أفقده الوعى، ولقى مصرعه داخل المستشفى لسوء حالته الصحية وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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