رسميا.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعفاء وزير العدل من منصبه

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم قراراً بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل، من منصبه.

وكان "اليوم السابع" انفرد بنشر خبر إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل على خلفية تصريحاته حول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما يتواجد الزند حالياً بمنزله رافضا الاستقالة، الأمر الذى دفع رئيس الحكومة إلى إقالته.

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