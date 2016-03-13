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رسميا.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعفاء وزير العدل من منصبه

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رسميا.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعفاء وزير العدل من منصبه رسميا.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعفاء وزير العدل من منصبه
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم قراراً بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل، من منصبه.

وكان "اليوم السابع" انفرد بنشر خبر إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل على خلفية تصريحاته حول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما يتواجد الزند حالياً بمنزله رافضا الاستقالة، الأمر الذى دفع رئيس إلى إقالته.

- المتحدث باسم نادى القضاة: "الزند" أزهرى النشأة وتصريحاته خطأ غير مقصود

- الحكومة تبحث عن مخرج لـ"أحمد الزند" بعد أزمة تصريحاته حول "النبى"

- مصادر : اجتماع فى رئاسة الجمهورية وغموض حول استقالة "الزند"

- مصادر: إقالة الزند بعد رفضه تقديم استقالته
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