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وزير النقل يترأس اجتماع الدورة 58 لمركز البحوث وقطاع النقل البحري

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وزير النقل يترأس اجتماع الدورة 58 لمركز البحوث وقطاع النقل البحري وزير النقل يترأس اجتماع الدورة 58 لمركز البحوث وقطاع النقل البحري

خلال الاجتماع

ترأس الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، اجتماع الدورة 58 لمجلس إدارة مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري. وتم متابعة قرارات الدورة 57 بمجلس إدارة المركز واستعراض تقرير إنجاز مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري لعام 2015 /2016 عن الفترة من أول يوليو 2015 وحتى أول مارس 2016. كما تم استعراض المهام والأعمال المستمرة الدراسات والمشروعات المنتهية،  الدراسات والمشروعات الجارية، عروض المشروعات والدراسات المقدمة من المركز. وتم بحث الخطة السنوية لمركز البحوث والاستشارات لعام 2016 – 2017 “مقترحات مركز البحوث والاستشارات لعام 2017 -2016 – مشروعات ودراسات مقترحة من قطاع النقل البحري وهيئات الموانئ”.

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