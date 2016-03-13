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نائب بسوهاج يحصل على موافقة "الكهرباء" بإحلال وتجديد شبكة قرى طهطا

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نائب بسوهاج يحصل على موافقة "الكهرباء" بإحلال وتجديد شبكة قرى طهطا نائب بسوهاج يحصل على موافقة "الكهرباء" بإحلال وتجديد شبكة قرى طهطا
تمكن الإعلامى مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج من الحصول على موافقات المسئولين بشركة الكهرباء على صرف 158 ألف متر سلك معزول وموصلات كهربائية لإحلال وتجديد الأسلاك المتهالكة والعشوائية بمدينة وقرى ونجوع طهطا على أن يبدأ الصرف خلال أيام.

وكان سالم قد تلقى عدة طلبات من قرى طهطا ونجوعها بالإضافة إلى سكان مدينة طهطا يتضررون من تهالك الأسلاك الكهربائية وأن تلك الأسلاك غير معزولة وتسببت خلال فترة الصيف الماضى من حدوث عدة حرائق بالإضافة إلى عدم تحملها ضغط الكهرباء خلال فصل الصيف الأمر الذى يؤدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائى.

وتمكن عضو المصريين الأحرار من صرف 158 ألف متر من الأسلاك والموصلات الكهربائية لتغطية كل المناطق التى بها مشاكل تخص تهالك الأسلاك كما أن هذه الكمية تعد من أكبر الكميات التى تم تخصيصها لمركزواحد بمحافظة سوهاج.


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