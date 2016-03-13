إجراء انتخابات نقابة المحامين بشمال وجنوب الشرقية 10 أبريل

أكد عادل عفيفى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمحامى بالشرقية، أن نقابة المحامين بمحافظة الشرقية انقسمت لقسمين طبقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة، حسبما جاء القانون بقرار مصدق عليه من رئيس الجمهورية، بتقسيم 10 محافظات بالمحاكم إلى نقابتين، واختصت محافظة الشرقية نقابتين هما جنوب وشمال الشرقية.

واختص نقابة جنوب الشرقية بندر ومركز الزقازيق وبلبيس وأبو حماد والعاشر من رمضان ومشتول السوق ومنيا القمح، فيما اختصت نقابة شمال الشرقية ومقرها مركز ههيا بمحكمة ههيا الكلية وتتمثل فى مركز ههيا وأبو كبير وكفر صقر وأولاد صقر والإبراهيمية وفاقوس والحسينية.

وأشار إلى أنه أصبح لكل نقابة نقيب وأعضاؤها، وتجرى الانتخابات يوم 10 من شهر أبريل المقبل على مقعد نقيب للنقابتين، شمال وجنوب، ثم عن كل محكمة جزئية أعضاء للنقابة بالإضافة إلى مقعد الشباب لنقابة جنوب الشرقية وشمال الشرقية.

وأضاف عفيفى، تقدم 4 مرشحين على مقعد نقيب جنوب الشرقية وهم حسن الصادق نقيب المحامين بالشرقية الأسبق وبلال الجندى وسمير كيلانى ومحمد سعيد العادلى وعن مقعد الشباب بنقابة جنوب الشرقية تقدم إسلام البحراوى وأحمد مدحت ومحمد جمال وأحمد عوض ويوسف قنديل وأحمد على.

وتقدم على منصب نقيب نقابة شمال الشرقية مصطفى البحطيطى ومتولى محمود وهشام الغرورى وممدوح عجينة والسيد سماحة، فى حين تقدم على مقعد الشباب بنقابة شمال الشرقية أحمد صبرى ومروان طرابية ومحمد سعيد، موضحا أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائى كامل لمدة يوم واحد ويتم الفرز وإعلان النتيجة فى نفس اليوم.

وقال إسلام البحراوى مرشح على مقعد الشباب بنقابة جنوب الشرقية: إن عضو الشباب له دور محورى ولا يقل عن مقعد النقيب من حيث الكتلة التصويتية، ويجب أن يلبى رغبات شباب المحامين خاصة فى تثقيف الشباب قانونيا وثقافيا وتطبيق المعاملة المثلى بين أعضاء النقابة من المحامين والداخلية والمستشارين.

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