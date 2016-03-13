بالصور.. مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد عيادة كفر صقر تمهيدا لافتتاحها

أجرى الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى، اليوم الأحد زيارة مفاجئة لإدارة وعيادة كفر صقر، لتفقد تجهيز العيادة الطبية تمهيدا لافتتاحها خلال الأيام المقبلة، بحضور القيادات التنفيذية والطبية.

واجتمع مدير التأمين الصحى بالعاملين بالإدارة والعيادة، واستمع لمقترحاتهم لتطوير العمل وشكواهم ومناقشتهم فى حلها، وأكد الدكتور هشام عبدالحفيظ، أن دخول العيادة الخدمة سيقضى على معاناة الأهالى بالتوجه للمراكز المجاورة لاستنفاع بالخدمة.

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