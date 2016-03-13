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عائلة شهيد الإسماعيلية تطالب المحافظ بنقل أبنائهم المجندين إلى شمال سيناء

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عائلة شهيد الإسماعيلية تطالب المحافظ بنقل أبنائهم المجندين إلى شمال سيناء عائلة شهيد الإسماعيلية تطالب المحافظ بنقل أبنائهم المجندين إلى شمال سيناء
تقدم والد الشهيد أبوالوفا عرفات أبو المجد زيدان، ابن عزبة البلابسة بقرية أبو خروع التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية الذى استشهد فى الحادث الإرهابى بشمال سيناء، بطلب إلى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يلتمس من خلاله نقل ثلاثة شباب مجندين من أبناء عائلة الشهيد إلى شمال سيناء لاستكمال المسيرة وملاحقة الإرهاب والدفاع عن تراب هذا الوطن والآخذ بالثأر والقصاص لدماء شهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية للدفاع عن الوطن.

وأكد والد الشهيد للمحافظ على أنه على استعداد تام للانتقال إلى شمال سيناء والمشاركة فى الدفاع عن الوطن وملاحقة الإرهاب الأسود كما أكد أن العائلة بالكامل على أتم الاستعداد لتقديم جميع أبنائها فداء لمصر.

وكان الشهيد الراحل استشهد برصاص إرهابيين، فى حادث الاعتداء على سيارة إسعاف نقلت أحد المجندين من موقع كرم القواديس إلى مستشفى العريش العسكرى إثر مرض مفاجئ ألم به وأثناء سير السيارة على الطريق اعترضها مجموعة من المسلحين، وقاموا بإطلاق النار على المجند المصاب واستشهد فى الحال، فى حين أطلقوا النار على المسعف وأصابوه برصاصة فى الكتف واختطفوا سيارة إسعاف ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وأكد المحافظ على أن مصر لن تنسى شهدائها العظام الذين ضحوا بدمائهم الزكية وأرواحهم فداء للوطن كما أكد على اهتمام كافة أجهزة الدولة والقيادة السياسية بتخليد أسماء أبناء مصر الشهداء وأن قواتنا المسلحة سوف تستمر فى ملاحقة الإرهاب فى كل مكان حتى يتم اقتلاعه من جذوره وأن دم هؤلاء الشهداء لن يضيع هباء وأنه سوف يتم إطلاق اسم الشهيد الراحل على مدرسة القرية وتلبية جميع مطالب واحتياجات مواطنى المنطقة وتوابعها من الخدمات والمرافق لخدمة أبناء تلك المنطقة.

عائلة شهيد الإسماعيلية تطالب المحافظ بنقل أبنائهم المجندين إلى شمال سيناء (1)

عائلة شهيد الإسماعيلية تطالب المحافظ بنقل أبنائهم المجندين إلى شمال سيناء (2)


>- مطالبات بحق الشهداء فى حفل تأبين شهيد الإسماعيلية سامح العدوى

- بالصور.. محافظ الإسماعيلية ورئيس "قصور الثقافة" يشهدان احتفالية يوم الشهيد

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