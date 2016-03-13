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أمطار وعواصف ترابية تجتاح كفر الشيخ

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أمطار وعواصف ترابية تجتاح كفر الشيخ أمطار وعواصف ترابية تجتاح كفر الشيخ
شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة، مساء اليوم الأحد، أثرت على حركة السير على الطرق الرئيسية والفرعية، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من قرى المحافظة.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين، إن الصيادين امتنعوا عن الخروج فى رحلات صيد ليلية فى مياه البحر المتوسط، ونهر النيل، ورست المراكب بميناء الصيد بالبرلس وبوغاز البرلس، وبالقرى المطلة على مياه البر المتوسط ببلطيم ومطوبس.


>- توقف حركة الصيد بسبب الأحوال الجوية بكفر الشيخ

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