وكيل حزب النور بكفر الشيخ يجتمع بأمناء المراكز لبحث تلقى شكاوى المواطنين

اجتمع الدكتور محمد خليفة وكيل حزب النور للجان النوعية بكفر الشيخ، بأمناء المراكز لمناقشة تفعيل مؤسسة النائب فى المراكز، ووضع آلية تلقى الطلبات وشكاوى المواطنين.

حضر الاجتماع عصام صلاح وكيل الحزب للوحدات المحلية ودكتور محمد نافع وكيل الحزب للكتلة البرلمانية، وخدمات الجماهير وحمدى سراج وكيل الحزب للتواصل المجتمعى، وممثلو المراكز العشرة بالمحافظة، موضحا أنه تم مناقشة ملف اللجان النوعية وتفعيلها وتنشيط ملف التواصل المجتمعى.

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