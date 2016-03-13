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محافظ بورسعيد يصرف مكافأة 5 اآلاف جنيه للعاملين بمدرسة الشهيد محمد صبرى

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محافظ بورسعيد يصرف مكافأة 5 اآلاف جنيه للعاملين بمدرسة الشهيد محمد صبرى محافظ بورسعيد يصرف مكافأة 5 اآلاف جنيه للعاملين بمدرسة الشهيد محمد صبرى
قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الأحد، صرف مكافأة للعاملين بمدرسة الشهيد محمد صبرى بحى الضواحى تقديرا للمجهود المبذول أثناء زيارة الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم.

جاء ذلك عقب افتتاح وزير التعليم أمس للمدرسة وسط احتفالية من فريق كورال مدرسة القناة الإعدادية بنات وأطفال الحضانات بمدرسة إبراهيم الرفاعى التجريبية للغات وبعض المدارس الحكومية، الذين تم استدعائهم من إجازتهم الرسمية لاستقبال الهلالى.


>- بالصور.. وزير التعليم يفتتح مدرسة الشهيد محمد صبرى فى بور سعيد

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