مصرع رقيب شرطة أثناء تأدية عمله بسجن الوادى الجديد‎

لقى رقيب شرطه بسجن الوادى الجديد العمومى اليوم الاحد ، مصرعه، أثناء تأدية عمله إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية ونزيف دموى ضعيف، دون وجود شبهة جنائية فى الحادث، حيث تم نقله إلى مستشفى السجن ومحاولة إسعافه حيث لقى حتفه، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام.

وتلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديدبلاغا يفيد بوفاة “رمضان صديق سيد طنطاوى” 38 سنة رقيب شرطة بسجن الوادى الجديد العمومى ومقيم قرية شطب محافظة أسيوط نتيجة إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية وبسؤال رفقائه فى الخدمة أفادوا بأنه أصيب بحالة من الإعياء الشديد وتم نقله لمستشفى السجن لإسعافه وبسؤال شقيقه أحمد 46 سنة موظف بأوقاف أسيوط أفاد بأنه كان يعانى من مرض مزمن بالكلى وتم التصريح بدفن الجثة .وتحرر المحضر رقم 498 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2016م وتمت إحالته إلى النيابة التى أمرت بتسليم جثة رقيب الشرطة لذويه والتصريح بدفنها.