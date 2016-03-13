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ضبط عاطلين بالإسماعيلية بحوزتهما بانجو وأقراص مخدرة

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ضبط عاطلين بالإسماعيلية بحوزتهما بانجو وأقراص مخدرة ضبط عاطلين بالإسماعيلية بحوزتهما بانجو وأقراص مخدرة
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية من ضبط المدعو "محمود.م.ع" 35 عامًا عاطل مقيم الحكر ــ دائرة قسم ثان وبحوزته 30 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى قدره 30 جنيها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية من ضبط المدعوا "علاء.م.إ" 16 عامًا طالب مقيم عين غصين ــ دائرة مركز الإسماعيلية وبحوزته لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى "250 جرام"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.


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