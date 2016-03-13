مباحث الفرافرة تضبط لص دراجات بخارية فى حملة امنية

نجحت قوة من مباحث مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد فى ضبط لص دراجات بخارية، الذى سبق اتهامه فى 8 وقائع سرقة حيث تمكنت القوة من ضبطه وبحوزته إحدى الدراجات البخارية التى قام بسرقتها من مركز الداخلة وقام بإزالة لوحاتها المعدنية، التى تم التحفظ عليها، وتحرر بها المحضر رقم 10 أحوال مركز شرطة الفرافرة لسنة 2016م ملحق للمحضر رقم 372 جنح مركز شرطة الداخلة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفرافرة مفادها قيام المدعو "على.ش.ع" 33 سنة عاطل ومقيم قرية عثمان بن عفان دائرة المركز وموطنه الأصلى مدينة طنطا الغربية، وسبق اتهامه فى 8 قضايا سرقة، التى كان آخرها القضية رقم 46 جنح الفرافرة لسنة 2012، والمفرج عنه فيها تحت شرط فى القضية رقم 320 جنح الفرافرة لسنة 2012م، بتهمة سرقة دراجة بخارية وبعد تقنين الإجراءات تم مداهمة مسكن المذكور وتم ضبط دراجة بخارية بدون لوحات ولوحات تحمل رقم 29594 الوادى.

وباستكمال الفحص تبين أن الدراجة المضبوطة مبلغ بسرقتها فى الأول من مارس الجارى من المواطن "سامى.ع.أ" من مدينة موط بموجب المحضر رقم 372 جنح الداخلة لسنة 2016م وبمواجهته بما اسفر عنه الفحص اعترف بقيامه بسرقة الدراجة بمعاونة شخص اخر يدعى "أحمد.ع.م " مقيم قرية غرب الموهوب وجارى ضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لاستكمال التحقيق.

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