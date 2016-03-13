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بالصور.. العثور على فتاة مقتولة مجهولة الهوية وسط الغلال بقرية بالشرقية

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بالصور.. العثور على فتاة مقتولة مجهولة الهوية وسط الغلال بقرية بالشرقية بالصور.. العثور على فتاة مقتولة مجهولة الهوية وسط الغلال بقرية بالشرقية
عثر الأهالى بعزبة ماهر بدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، منذ قليل،على جثة لفتاة مجهولة الهوية ومقتولة وسط الغلال، وتم إخطار نيابة فاقوس للتحقيق بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لفتاة وسط الغلال بعزبة ماهر التابعة لقسم شرطة فاقوس.

وقال أحد شهود العيان أن الفتاة بيها إصابة بالذراع والدماء تغرق ملابسها، فضلا عن نزل رغاوى شديدة من فمها، وتم وصول قوات الشرطة لموقع الحادث وإخطار ممثل النيابة العامة لمعاينة الجثة .

فتاة مقتولة مجهولة الهوية بالشرقية (4)

فتاة مقتولة مجهولة الهوية بالشرقية (5)

فتاة مقتولة مجهولة الهوية بالشرقية (1)


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