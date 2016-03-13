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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة على توزيع حصة المياه الزراعية بالخارجة

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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة على توزيع حصة المياه الزراعية بالخارجة إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة على توزيع حصة المياه الزراعية بالخارجة
أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة نشبت، اليوم، الأحد، بين طرفين بسبب الاختلاف على توزيع حصة مياه الزراعة بقرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة بالوادى الجديد حيث تمكنت قوات الشرطة من احتواء الموقف وتم إسعاف المصابين، وتحرر المحضر رقم 1127 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2016م وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين للنزاع على توزيع حصة مياه الرى بقرية صنعاء، التى أصيب فيها كلا من "اسعد.أ.م " 34 سنة سائق و"عبد الرحمن.م.أ " 22 سنة مجند بالقوات المسلحة و"أحمد.أ.م " 33 سنة خفير نظامى كطرف أول فى المشاجرة و"محمد.ع.أ " 65 سنة بالمعاش و"مدحت.م.ع" 44 سنة فنى كهرباء و"سيد.ع.م " 30 سنة حاصل على دبلوم زراعة وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة.


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