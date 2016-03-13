ضبط طالب بسرقة رؤوس ماشية من حظيرة مزارع بالداخلة

تمكنت قوة شرطة من مباحث مركز شرطة الداخلة بالوادى الجديد من ضبط طالب تخصص فى سرقة رؤوس الماشية من الحظائر، حيث ساعد فى ضبطه الأهالى بزمام قرية غرب الموهوب، وتم القبض عليه وبحوزته رأسى ماشية قام بسرقتها من الحظيرة، وتم التحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 435 جنح مركز شرطة الداخلة لسنة 2016م وتمت إحالته إلى النيابة لاستكمال التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد يفيد بقيام الأهالى بضبط طالب يدعى "حمد.ف.ع" طالب، الذى اعترف بقيامه بسرق رأسى ماشية من حظيرة خفير نظامى يدعى "توفيق.م.س" 51 سنة كما اعترف بقيامه بسرقة رأس ماشية اخرى من حظيرة شخص يدعى "بسام.أ.ع" 31 سنة مزارع بقرية غرب الموهوب، والمحرر بها المحضر رقم 434 جنح الداخلة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر بها المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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