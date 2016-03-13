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محمد بن زايد في استقبال ملك الأردن لدى وصوله الدولة

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محمد بن زايد في استقبال ملك الأردن لدى وصوله الدولة محمد بن زايد في استقبال ملك الأردن لدى وصوله الدولة

وصل البلاد مساء اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في زيارة عمل للدولة.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

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