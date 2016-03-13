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اختطاف المدير السّابق لمصرف شمال أفريقيا غرب العزيزية فى طرابلس

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اختطاف المدير السّابق لمصرف شمال أفريقيا غرب العزيزية فى طرابلس اختطاف المدير السّابق لمصرف شمال أفريقيا غرب العزيزية فى طرابلس

>خطف مسلحون مجهولون المدير السابق لمصرف شمال أفريقيا فرع بيروت، الهادى إبراهيم بمنطقة الناصرية التابعة لبلدية الزهراء غرب العزيزية فى العاصمة طرابلس.

وقال مصدر مقرب من عائلة أنجيم – لوكالة الأنباء الليبية – إن المجنى عليه كان بمزرعته فى الناصرية مع أقاربه، ومع سبق الإصرار والترصد كانت هناك مجموعة مسلحة فى انتظاره فى الطريق العام وبمجرد خروجه من مزرعته، جنوب الناصرية فى السلخانة على نحو 2 كيلو متر فى اتجاه العزيزية، خرجت عليه مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، بعيداً عن مزرعته وانقضوا على سيارته وقاموا بإنزاله منها وخطفه بقوة السلاح، واقتادوه إلى مكان مجهول ولم نعرف مصيره حتى الآن ، رغم عمليات البحث عنه، وتضاربت الأنباء عن الجهة المسؤولة عن اختطافه.

وأضاف المصدر أن أهالى بلدية الزهراء أصبحت تتعرض لعمليات إجرامية من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون وأن هذه الأفعال مرفوضة تستنكرها كل التقاليد الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية والدينية وأن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب وفقاً للقانون.

وحمل المصدر الجهات المختطفة “المسؤولية القانونية والجنائية التامة عن حياة الهادى إبراهيم” و ناشد مركز شرطة الزهراء ومديرية الأمن العزيزية وأعيان ومشائخ بلدية الزهراء والمنظمات الحقوقية و النشطاء الحقوقيين والمدنيين فى المنطقة، التعاون فى معرفة مصير والمساعدة فى إطلاق سراحه ومد يد العون لأهله .

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مصر 365