أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الفلسطينية حنان الحروب تفوز بجائزة أفضل معلم فى العالم

Google+ Print
الفلسطينية حنان الحروب تفوز بجائزة أفضل معلم فى العالم الفلسطينية حنان الحروب تفوز بجائزة أفضل معلم فى العالم

>فازت الفلسطينية حنان الحروب اليوم الأحد بجائزة (أفضل معلم فى العالم) والتى تمنحها مؤسسة فاركى سنويا لمعلم متميز قدم مساهمة بارزة لمهنة التعليم وقيمتها مليون دولار أمريكى.

وتفوقت الحروب على منافسيها بالقائمة النهائية للجائزة والتى ضمت معلمين من باكستان وكينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وفنلندا وأستراليا والهند، وكانت الحروب هى الشخصية العربية الوحيدة بالقائمة النهائية التى أعلنت فى فبراير الماضي.

ومؤسسة فاركى هى مؤسسة غير هادفة للربح تهدف إلى تحسين مستوى التعليم للأطفال غير القادرين ماديا بأنحاء العالم وبناء قدرات المعلمين وتقديم منح للمؤسسات والهيئات صاحبة المبادرات المبتكرة.

وتقدم جائزة أفضل معلم فى العالم على هامش منتدى التعليم العالمى الذى يقام سنويا فى إمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة.

شهد الحفل حضورا عالميا لافتا من الشخصيات السياسية والفنية والمعنية بمجال التعليم فى مقدمتهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير دبى وتونى بلير رئيس الوزراء البريطانى الأسبق وإيرينا بوكوفا مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365