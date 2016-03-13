الفلسطينية حنان الحروب تفوز بجائزة أفضل معلم فى العالم

>فازت الفلسطينية حنان الحروب اليوم الأحد بجائزة (أفضل معلم فى العالم) والتى تمنحها مؤسسة فاركى سنويا لمعلم متميز قدم مساهمة بارزة لمهنة التعليم وقيمتها مليون دولار أمريكى.

وتفوقت الحروب على منافسيها بالقائمة النهائية للجائزة والتى ضمت معلمين من باكستان وكينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وفنلندا وأستراليا والهند، وكانت الحروب هى الشخصية العربية الوحيدة بالقائمة النهائية التى أعلنت فى فبراير الماضي.

ومؤسسة فاركى هى مؤسسة غير هادفة للربح تهدف إلى تحسين مستوى التعليم للأطفال غير القادرين ماديا بأنحاء العالم وبناء قدرات المعلمين وتقديم منح للمؤسسات والهيئات صاحبة المبادرات المبتكرة.

وتقدم جائزة أفضل معلم فى العالم على هامش منتدى التعليم العالمى الذى يقام سنويا فى إمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة.

شهد الحفل حضورا عالميا لافتا من الشخصيات السياسية والفنية والمعنية بمجال التعليم فى مقدمتهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير دبى وتونى بلير رئيس الوزراء البريطانى الأسبق وإيرينا بوكوفا مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

>